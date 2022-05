Wyciekły plany na 9 maja? "To będą niewyszkoleni żołnierze, zieloni poborowi"

- O rosyjskiej armii mówi się, że mają do ok. 1,5 mln żołnierzy, a de facto jest to ok. 800-900 tysięcy w całej Rosji. Na wojnę w Ukrainie wysłali ok. 200-300 tysięcy i już praktycznie nie mogą przerzucać żołnierzy z pozostałych części Federacji Rosyjskiej. Nie mają zasobów, muszą zachować system obrony wszystkich granic, a część żołnierzy musi zostać w koszarach. Ale co najważniejsze, praktycznie zużyli już większość sprzętu, którym mogli się poruszać po ukraińskich drogach. I teraz są krótcy… - ocenia w rozmowie z WP płk Matysiak.