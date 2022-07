Wyciekł mail o "Julii P.". Kłopoty ministra Dworczyka i prezes Przyłębskiej?

Zdanie opozycji podziela prof. Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. - Nie wiem, czy minister Dworczyk wdarł się do Trybunału Konstytucyjnego, co by było przestępstwem, czy to jest taka jego praktyka. Wygląda na to, jakby jako posłaniec przyniósł Julii Przyłębskiej, co ma wziąć pod uwagę. Dworczyk powinien mieć zamknięte drzwi do jakiejkolwiek kariery w administracji publicznej. Stanowisko w Radzie Ministrów, Kancelarii Premiera, to dla niego powinien być niedostępny urząd, dożywotnio - przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską konstytucjonalista.