Wyciek maili Dworczyka. "Rażące naruszenie"

W programie "Newsroom" WP poruszono kwestię ostatnich maili ministra Michała Dworczyka. - To nie jest kwestia niestosowności. To są naprawdę fundamentalne rzeczy. Nawet jeśli mówimy tylko o konsultowaniu terminów - mówiła dr Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Fundamentalną rzeczą dla demokracji jest trójpodział władzy. Jakiekolwiek podejrzenia, jakiekolwiek przypuszczenia, że mogło dojść do tego, że występuje jakakolwiek forma konsultacji pomiędzy władzą wykonawczą a władzą sądowniczą, jest rażącym naruszeniem - zaznaczyła. Zdaniem Brodzińskiej-Mirowskiej niepokojące są trzy kwestie. - Po pierwsze sam fakt, że te konsultacje występują. Po drugie, od kilku dobrych miesięcy mamy wycieki tych maili i one za każdym razem mówią o fundamentalnej materii. Po trzecie, sam przedmiot tych wiadomości, bo chodzi tam o odroczenia w obszarze bardzo istotnym z punktu widzenia obywateli - wskazała.

