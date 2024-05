Wycieczka do Sejmu sprzed 100 lat. Wszystko w ramach specjalnej akcji

"Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzenia gmachu polskiego Parlamentu w ramach tegorocznej Nocy Muzeów" - można przeczytać na sejmowej stronie internetowej. Wydarzenie rozpocznie się 18 maja o godz. 19 i ma potrwać do godz. 1. To już 20. odsłona Nocy Muzeów, odbywająca się w Warszawie.