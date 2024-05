Kto zastąpi Andrzeja Dudę? "Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są zmobilizowani"

Gdyby wybory prezydenckie odbyły w tę niedzielę, do II tury przeszliby kandydaci Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. - Wyborcy PiS są zmobilizowani, więc poprą kandydata, czy to będzie Morawiecki, czy to będzie Beata Szydło, czy to będzie ktokolwiek inny - wyjaśnia dla WP dr Barbara Brodzińska-Mirowska.