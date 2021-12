Wyciągnęli stary cytat. Andrzej Rozenek tłumaczy

"Jestem przekonany, że jest w Polsce miejsce dla partii liberalnej światopoglądowo i gopodarczo, a la wczesny Janusz Korwin-Mikke" - stwierdził w 2015 r. w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Andrzej Rozenek. Cytat odżył w mediach społecznościowych po tym, jak polityk - wraz z kilkoma innymi posłami - odszedł z klubu Lewicy i stworzył własne koło - Polskiej Partii Socjalistycznej. - Nie miałem racji? Powstała Konfederacja po tym wywiadzie? Powstała. Zostałem zapytany o to, jak przewiduję rozwój polityki w najbliższym czasie. Więc powiedziałem, że przewiduję, że będzie się rozwijać w tym kierunku - tłumaczył Rozenek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Trzeba mieć naprawdę dużo złej woli, żeby na tysiące artykułów, które napisałem, setki tweetów i wpisów na FB, wyłowić akurat ten fragment, wyciągnąć go z kontekstu i powiedzieć, że Rozenek jest zwolennikiem Korwina-Mikke - stwierdził. - To definicja partii, którą przewidziałem, że ona się pojawi w polskiej polityce. To nie znaczy, że Rozenek chce się do takiej partii się zapisać - podkreślił poseł.