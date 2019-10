Wybory wyborów 2019. 23 protesty wyborcze wpłynęły do Sądu Najwyższego

Do piątkowego popołudnia do Sądu Najwyższego wpłynęły 23 protesty przeciw ważności wyborów do Sejmu i Senatu - przekazał zespół prasowy SN. Jak dodaje w oświadczeniu "część z nich wpłynęła przed ustawowym terminem".

- Ostatnim dniem, w którym można wnosić protesty wyborcze jest wtorek, 22 października. Protest można złożyć osobiście w Sądzie Najwyższym, w godzinach urzędowania, czyli od godz. 8 do 16 lub nadając go na poczcie. Decyduje data stempla pocztowego - poinformował Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

- Część protestów wpłynęła do sądu przed dniem ogłoszenia obwieszczenia PKW o wynikach wyborów w Dzienniku Ustaw, czyli przed ustawowym terminem od kiedy można wnosić protesty - zaznaczył Michałowski. Dodał, że pierwsze z wniesionych protestów będą rozpoznawane w przyszłym tygodniu.

Wybory parlamentarne 2019. Co dalej z wnioskami?

Sąd Najwyższy rozpatrzy wniesione protesty w 3-osobowym składzie w postępowaniu nieprocesowym. Wtedy wyda opinię w formie postanowienia w sprawie protestu. Dopiero po rozpoznaniu wszystkich protestów - na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz opinii ws. protestów - Sąd Najwyższy rozstrzygnie o ważności październikowych wyborów.

Będzie ono miało formę uchwały podjęte w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznej. Orzeczenie wydane zostanie nie później niż 90 dni po dniu wyborów.

