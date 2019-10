Sąd Najwyższy zadecydował ws. wypadku Henryka Wujca

Działacz opozycji z czasów PRL oraz były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego Henryk Wujec został uniewinniony w sprawie potrącenia pieszego w 2014 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację ministra sprawiedliwości, który domagał się ukarania Wujca.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Andrzej Siuchniński podkreślał, że "kasacja była bliska oczywistej bezzasadności", a stawiana przez ministra "teza o tym, że to orzeczenie jest rażąco niesprawiedliwe nie znajduje najmniejszego uzasadnienia".

- Bardzo ubolewam, że doszło do tego wypadku. Według mojej wiedzy, nie popełniłem jednak błędu, gdy wówczas kierowałem i postępowałem zgodnie z przepisami - tłumaczył przed siedzibą SN Wujec.

Do wypadku, będącego przedmiotem rozprawy, doszło 12 lutego 2014 roku na skrzyżowaniu ulic Witolda Pileckiego i Indiry Gandhi. Kierujący toyotą Wujec potrącił przechodzącego na pasach mężczyznę, który doznał urazu głowy i spędził w szpitalu kilka tygodni. Wujec był trzeźwy. Usłyszał zarzut potrącenie pieszego, groziło mu za to do trzech lat więzienia. Zdarzenie miało miejsce, gdy Wujec pełnił funkcję doradcy prezydenta Komorowskiego.