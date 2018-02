Henryk Wujec o pomniku smoleńskim na placu Piłsudskiego: to gwałt na Warszawie

- Pomnik nie powinien stanąć na placu Piłsudskiego, tylko w innym miejscu Warszawy - uważa Henryk Wujec, były opozycjonista i były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jego zdaniem katastrofy lotniczej w Smoleńsku nie można równać do walki wolność Polski, którą upamiętnia Grób Nieznanego Żołnierza.

- Pomnik smoleński na placu Piłsudskiego to jest gwałt na świadomości, na naszym umiłowaniu tego placu, jako symbolu patriotyzmu - powiedział Wujec na antenie RMF FM. - Ten pomnik jest gwałtem, to jest gwałt na Warszawie. Jeden pan ubzdurał sobie, że pomnik musi tam stanąć - mówił.

- To nie jest wydarzenie, które byłoby równe Grobowi Nieznanego Żołnierza, bo to jest uświęcenie pamięci wszystkich, którzy walczyli o Polskę, a to była katastrofa lotnicza - przekonywał.