Wybory wiosną 2022 roku? Scenariusz dla Kaczyńskiego autorstwa prof. Dudka

Gościem programu "Newsroom WP" był profesor Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odniósł się do wyników sondażu United Survey dla WP, z których wynika, że Zjednoczona Prawica zyskałaby 32,2 procent głosów, natomiast gdyby Prawo i Sprawiedliwość samo wystartowało w wyborach, uzyskałoby poparcie 30,3 procent wyborców. - PiS musi szukać koalicjantów, ale nie będzie to łatwe. Bardziej prawdopodobne jest budowanie koalicji przez opozycję, ale byłaby to trudna koalicja, bo w jej skład wchodziłyby cztery ugrupowania: Koalicja Obywatelska, Ruch Hołowni, Lewica oraz PSL - stwierdził. A to oznaczałoby, że - według profesora - Polska wchodzić może w erę destabilizacji politycznej, w epokę rządów, które nie trwają cztery lata.