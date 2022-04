Wybory we Francji. Belgijskie media podają pierwsze wyniki

Emmanuel Macron - to on jest o krok od wygranej w wyborach prezydenckich we Francji. Jak podają belgijskie media, do godz. 17 uzyskał on 55-58 proc. głosów. Trzeba jednak pamiętać, że są to wyniki opracowane na podstawie odpowiedzi udzielanych pracowniom sondażowym przez osoby opuszczające lokale wyborcze.