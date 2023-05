Wybory w Turcji i współpraca z Rosją. Ekspertka wyjaśnia

Co dzieli, a co łączy kandydatów, którzy będą walczyć w drugiej turze wyborów w Turcji? Między innymi o tych kwestiach w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem w programie "Newsroom" WP mówiła dr Karolina Wanda Olszowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kemal Kilicdaroglu mówił niedawno, że chciałby wzmocnić rolę Turcji w NATO i chciałby wrócić do rozmów o członkostwie Turcji w Unii Europejskiej - przypomniała w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem dr Olszowska. - Z drugiej strony nie należy oczekiwać, że jego wizja zakłada odwrócenie się od Rosji. Tu podobny pogląd ma także Recep Erdogan - przypomniała ekspertka. Dr Olszowska była pytana o podejście obu polityków i obywateli do agresji Rosji na Ukrainę. - Większość Turków uważa, że Turcja powinna zostać neutralna w tej sprawie - mówiła ekspertka. - Obywatele Turcji przypominają, że konflikt, który ich dotyczy to wojna domowa w Syrii, o której świat zapomniał. Przypomnijmy, że z tego kraju uciekło ponad cztery miliony osób, którzy znaleźli schronienie właśnie Turcji - dodała.