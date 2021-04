Wybory w Rzeszowie. Piotr Müller: istnieje poważna możliwość przesunięcia terminu

- Jest znak zapytania, bo sytuacja epidemiczna nadal nie jest dobra. Nie wykluczam, że wybory zostaną przesunięte, podobnie jak to miało miejsce w innych miejscowościach. Spodziewam się, że decyzja zapadnie najpóźniej w przyszłym tygodniu, a może nawet w tym. Ale raczej przewiduje następny tydzień - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Tłit". Pytany, na kiedy wybory w Rzeszowie mogłyby zostać przełożone, odparł: "Nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie znam analiz, decyzji. Jeśli będą przełożone, to na taki czas, który jest realny do przeprowadzenia tych wyborów, choć jeszcze niedawno wydawało się, że termin majowy jest możliwy". - Ze względu na kwestię potencjalnego ryzyka istnieje poważna możliwość przesunięcia tego terminu - podkreślił Müller.

