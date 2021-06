Wybory w Rzeszowie. Debata wszystkich kandydatów

Ewa Leniart powiedziała, że 18 lat rządów Tadeusza Ferenca, to niewątpliwe ważny okres rozwoju Rzeszowa, ale to także "pewne błędy". - Jest to już zamknięty rozdział w księdze historii miasta. Z mojej strony ważne jest to, aby kontynuować to, co było dobre - dodała kandydatka PiS i wymieniła m.in. dbałość o tereny zielone.