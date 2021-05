Kampania w Rzeszowie za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości? Jest zawiadomienie do PKW

- Ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to fakt, że co do zasady przydzielanie środków z Funduszu Sprawiedliwości powinno się odbywać w trybie konkursowym, a nie na podstawie uznaniowych decyzji ministra. Tymczasem, widząc takie praktyki, ma się nieodparte wrażenie, że Solidarna Polska postanowiła zrobić z Funduszu instrument wspierania różnych grup przychylnych tej partii. Wspomnę jeszcze, że Fundusz w 2018 r. był przedmiotem krytycznego raportu NIK. Izba wskazała w raporcie szereg zaniedbań, w tym m.in. niewystarczający nadzór ministerstwa i wykorzystanie środków w sposób nieadekwatny do celów Funduszu. Ta sytuacja przecież tylko pogarsza funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości. Czekam na wyniki kolejnej kontroli NIK, którą na początku roku zapowiedział prezes Banaś. Nie zdziwiłbym się, jeśli tym razem efektem kontroli będzie nie tylko krytyka i zalecenia, ale i wnioski do prokuratury. Nietrudno się jednak domyślić, co zrobi z takimi ewentualnymi wnioskami prokuratura nadzorowana przez szefa ministra Warchoła - dodaje dr hab. Grzegorz Makowski.