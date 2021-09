Wybory w Niemczech. Jaką decyzję podejmą Polacy?

Ilu uprawnionych do głosowania to imigranci z Polski? Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego z roku 2019 wynika, że w Niemczech mieszkało 1 189 000 osób powyżej 18. roku życia z niemieckim obywatelstwem i polskim "tłem migracyjnym". Oznacza to, że one same lub przynajmniej jedno z rodziców w momencie urodzenia nie posiadało niemieckiego obywatelstwa.