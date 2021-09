Duda tłumaczy się z braku spotkania z Merkel. "Jestem zdumiony"

- Było to dla mnie i dla tych, którzy uczestniczyli w tym szczycie zdumiewające i bulwersujące. Jeżeli NATO wskazuje Rosję, jako największe zagrożenie w tej chwili, odnosząc się do zagrożenia bezpieczeństwa i to zagrożenie w naszej części Europy jest widoczne i to bardzo wyraźnie, to - przepraszam bardzo - ale postawa władz niemieckich, a ściślej mówiąc kanclerz Merkel, jest w tej sytuacji no co najmniej niepokojąca - dodał.