Prezydent Duda nie spotka się z Angelą Merkel. Znamy kulisy decyzji

Informator z Pałacu Prezydenckiego: - Niemcy nie wystąpili o spotkanie szefowej niemieckiego rządu z głową polskiego państwa kilka tygodni temu. O spotkaniu z kanclerz Merkel prezydent Polski dowiedział się z tego komunikatu. Dopiero później przedstawiciele ambasady zgłosili się do Kancelarii Prezydenta, by umówić spotkanie. Tak się nie robi w dyplomacji. Niemiecka strona przepraszała nas za to, ale prezydent miał już wcześniej zaplanowane aktywności w sobotę 11 września - mówi nam osoba z otoczenia prezydenta Polski.