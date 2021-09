Merkel w Polsce. "Afront Andrzeja Dudy". Niemieckie media krytykują prezydenta

Trwający od sześciu lat demontaż państwa prawa w Polsce stał się "europejskim problemem" - pisze Fritz. Błędem Angeli Merkel było to, że zbyt mało energicznie podeszła do tej sprawy. Jej powściągliwość sprawiła, że paradoksalnie "drzwi do Warszawy" pozostają otwarte. Następczyni lub następca Merkel odziedziczy trudną spuściznę - podsumowuje Fritz w "Welt am Sonntag".