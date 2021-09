Majmurek: PiS jeszcze zatęskni za Angelą Merkel [OPINIA]

"Wiadomości" TVP nieustannie pokazują Tuska mówiącego "für Deutschland" i Angelę Merkel stojącą nad nim gdzieś w tle. Liderzy opinii związani z rządzącym obozem przekonują, że to właśnie Merkel miała dać Tuskowi misję powrotu do polskiej polityki, by realizował niemieckie interesy. Bo Niemcom zależy, by Polska była źródłem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu dla niemieckich produktów, by zakłamać historię, by pozbyć się odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej, wreszcie, by ponownie narzucić Polakom przyjęcie nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu, jak w 2015 roku - tym razem skutecznie.