Wybory w Izraelu. Nie wygrał nikt. Ale Netanjahu może pójść za kratki

Niecałe pół roku po ostatnich wyborach, wtorkowe głosowanie w Izraelu znów nie wyłoniło zwycięzców. To zła wiadomość dla premiera Netanjahu, któremu grozi wieloletni wyrok.

Netanjahu prawdopodobnie pozostanie premierem tymczasowego rządu, ale nie będzie miał większości, aby przegłosować ustawę osłaniającą go od zarzutów. Jak doniósł dziennikarz "Jediot Achronot" Amit Segal, nowo wybrany Kneset niemal na pewno nie pójdzie na rękę premierowi. Oznacza to też, że nie spełni się też przedwyborcza obietnica aneksji Doliny Jordanu przez Izrael.

Kolejne miesiące chaosu?

We wtorek Gantz ogłosił zwycięstwo i zapowiedział, że przystąpi do formowania rządu jedności narodowej. Ale może to być bardzo trudne. Wszystkie karty w ręku trzyma bowiem największy zwycięzca wyborów, były szef MSZ Awigdor Lieberman. To to szef skrajnie prawicowej partii Nasz Dom Izrael, który po kwietniowych wyborach wycofał się z koalicji z Netanjahu, czym zapoczątkował obecny kryzys. Choć jego partia uzyskała jedynie 9 mandatów, to bez jego udziału prawdopodobnie nie uda się sformować rządzącej koalicji.