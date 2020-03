Wybory w Izraelu. Likud Benjamina Netanjahu wygrywa, nie ma jednak większości koalicyjnej

Izraelskie media poinformowały o przeliczeniu głosów z 99 procent komisji. Wybory parlamentarne wygrała partia premiera Benjamina Netanjahu. Likud zdobyła 36 mandatów a wspierająca ją religijna prawica kolejne 22 mandaty. Jednak to za mało do stworzenia koalicyjnej większości w 120. osobowym Knesecie.

Wybory w Izraelu. Benjamin Netanjahu bez większości koalicyjnej

Do stworzenia koalicyjnego rządu większościowego Benjaminowi Netanjahu zabrakło trzech mandatów. Wszytko przez wysokie poparcia dla Centrolewicowy sojusz Niebiesko-Białych, któremu szefuje kontrkandydat obecnego premiera, Beni Ganc. Niebiesko-Biali w tym wyborach zgarnęli 33 mandaty do Knesetu.

Wybory w Izraelu. Sojusz Niebiesko-Białych w opozycji do Likudu

Wybory w Izraelu. Partia Nasz Dom Izrael języczkiem u wagi

Benjamin Netanjahu będzie musiał działać szybko. Niebiesko-Biali już zapowiedzieli walkę o mandaty innych ugrupowań. Podkreślili też to, co już wcześniej mówił ich lider Beni Ganc: "nie ma szansy na stworzenie rządu jedności narodowej z Likudem pod przywództwem Netanjahu". Jak twierdzą, "w Likudzie jest wiele osób, które prosiły ich o pomoc w odsunięciu Netanjahu od władzy".

Sojusz Niebiesko-Białych nie będzie miał łatwej sytuacji. Przy założeniu, że centrolewicowa partia połączy swoje siły ze Zjednoczoną Listą i Partią Pracy (Awoda) wciąż byłoby to za mało, by stworzyć koalicyjny rząd. Tu mandatów byłoby 55. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że partie arabskie, wchodzące w skład Zjednoczonej Listy, nigdy nie weszły do koalicji rządzącej.

Wygląda na to, że języczkiem u wagi, o który będą biły się Likud i Niebiesko-Biali, to partia Nasz Dom Izrael (Israel Beiteinu). Ugrupowanie to zdobyło 7 mandatów we wtorkowych wyborach parlamentarnych.