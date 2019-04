Wybory w Izraelu. Dzień wolny i zamknięte granice

Rozpoczęły się wybory do izraelskiego parlamentu Knesetu. Prawicowy Likud premiera Benjamina Netanjahu walczy o utrzymanie władzy z centrolewicą. Dzień głosowania jest w Izraelu wolnym od pracy.

Dzień wyborów jest w Izraelu świętem państwowym, a tym samym wolnym od pracy. Chodzi o zachęcenie do odwiedzenia 6,3 mln uprawnionych do głosowania Izraelczyków do odwiedzenia lokalu wyborczego. Do godz. 22 pracuje niemal 10 tys. komisji.