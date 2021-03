Wybory w Izraelu. Benjamin Netanjahu pozostanie u władzy

Netanjahu musi szukać sojuszników

Izraelski parlament - Kneset, liczy 120 deputowanych oznacza to, że Netanjahu do rządzenia będzie potrzebował sojuszników. Dotychczas konserwatywny Likud sprawował rządy w koalicji z centrowym Blokiem Niebiesko-Białych. Jednak zdaniem Izraelskiej prasy był to nieudany eksperyment i teraz szef Likudu będzie szukał sojuszników gdzie indziej.