Wybory samorządowe 2024. Kandydaci. Minął czas zgłoszeń do rad

Lista kandydatów na radnych 2024. Czas zgłoszeń minął. Co teraz?

Kolejne czynności, które muszą zostać wykonane przed wyborami samorządowymi, reguluje kalendarz wyborczy. Zgodnie z terminami w nim zawartymi, do środy 13 marca 2024 Państwowa Komisja Wyborcza przyzna jednolite numery list dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.