Wybory samorządowe 2018. Data już znana. Mateusz Morawiecki zdecydował

Wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października i 4 listopada. Tak zdecydował Mateusz Morawiecki. Premier swoją decyzję musiał ogłosić do 16 sierpnia.

Wybory samorządowe 2018. Kampania wyborcza wystartowała

Mimo, że agitacja wyborcza oficjalnie możliwa jest dopiero po ogłoszeniu wyborów, to w Warszawie trwała już od długiego czasu. Według sondaży największe szanse na przejście do drugiej tury wyborów samorządowych 2018 mają kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki , a także Rafał Trzaskowski popierany przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej .

Dla osób startujących w wyborach ważną datą w kalendarzu wyborczym będzie 27 sierpnia. Do tego dnia komitety będą musiały zgłosić komisarzom kandydatów na radnych. To umożliwi im zbieranie podpisów i rejestrację list. Termin minie 17 września o północy. Do 26 września możliwe będzie zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz PKW przyzna numery list do sejmików wojewódzkich, a potem powiatów. Dla chętnych osób, które chcą być kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych, ostateczna data zgłoszeń to 21 września.