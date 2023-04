Wybory prezydenckie w USA. Joe Biden ogłosił decyzję

Oficjalna deklaracja Bidena rozwiewa pojawiające się w ostatnich tygodniach wątpliwości co do jego startu w wyborach w 2024 roku. CNN zauważa, że w tej sytuacji możliwy jest rewanż za wybory w 2020 roku, kiedy Biden wygrał z Donaldem Trumpem. Stacja zauważa, że Biden "przystępuje do wyścigu ze znaczącym dorobkiem legislacyjnym, ale i z niskimi ocenami poparcia". Poza tym już teraz Joe Biden jest najstarszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych.