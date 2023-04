Biały Dom już się przygotowuje. Będą naciskać na Kijów?

Amerykańscy urzędnicy ostrzegają Kijów przed niebezpieczeństwem "nadmiernego rozszerzenia ambicji". Najprawdopodobniej Ukraińcy nie zgodzą się jednak na żadne ustępstwa. - To tak, jakby to była jedyna i ostatnia okazja dla Ukrainy, by pokazać, że może wygrać, co oczywiście nie jest prawdą - wskazała szefowa Center for European Policy Analysis Alina Polyakova.