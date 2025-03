Wybory prezydenckie 2025. Marek Woch – program wyborczy

Marek Woch to jeden z kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich 2025, który zyskuje coraz większe zainteresowanie opinii publicznej. Prawnik, doktor nauk prawnych, były dyrektor Biura Legislacyjnego Najwyższej Izby Kontroli – to tylko niektóre z jego dotychczasowych funkcji. Marek Woch przez lata związany był z tematyką prawa konstytucyjnego oraz nadzoru nad instytucjami publicznymi, co czyni go kandydatem o solidnym zapleczu merytorycznym.