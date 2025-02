Wybory prezydenckie 2025. Kto może zostać prezydentem RP?

Bierne i czynne prawo wyborcze – najważniejsze różnice

W kontekście wyborów prezydenckich 2025 kluczowe znaczenie mają dwa pojęcia: czynne i bierne prawo wyborcze . Oba odnoszą się do udziału obywateli w procesie wyborczym, jednak różnią się zakresem uprawnień.

Osoby spełniające te warunki mogą oddać swój głos w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

Czynne prawo wyborcze oznacza prawo do głosowania, czyli wybierania przedstawicieli do organów państwowych. W wyborach prezydenckich mogą brać udział obywatele Polski, którzy:

Ważnym aspektem biernego prawa wyborczego jest to, że przysługuje ono tylko osobom, które posiadają czynne prawo wyborcze. Oznacza to, że osoba pozbawiona prawa do głosowania automatycznie nie może kandydować na urząd publiczny.