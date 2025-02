Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 18 maja 2025 roku , kiedy to Polacy wybiorą nową głowę państwa na kolejną pięcioletnią kadencję. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów w pierwszej turze, druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca 2025 roku .

Warto pamiętać, że wybory prezydenta w Polsce to jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych, dlatego kluczowe jest zapoznanie się z terminami, zasadami głosowania oraz wymaganiami dotyczącymi udziału w wyborach.

Wybory prezydenckie w Polsce to moment, w którym obywatele wybierają Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższego przedstawiciela państwa i gwaranta ciągłości władzy państwowej. To on odpowiada za reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej oraz sprawowanie kluczowych funkcji zgodnie z Konstytucją RP.