Wybory prezydenckie 2025. Kluczowe terminy w kalendarzu wyborczym

Kalendarz wyborczy to oficjalny dokument określający harmonogram i zasady przeprowadzania wyborów w Polsce. Jego publikacja oznacza formalne rozpoczęcie procedury wyborczej, w tym start kampanii prezydenckiej . Dokument ten zawiera szczegółowe terminy dotyczące kluczowych etapów wyborów, takich jak zgłaszanie kandydatów, rejestracja komitetów wyborczych czy termin zakończenia kampanii.

W kontekście wyborów prezydenckich 2025 , kalendarz wyborczy został opublikowany w Dzienniku Ustaw 15 stycznia 2025 roku. To właśnie on wyznacza najważniejsze daty, w tym kiedy kampania prezydencka się rozpoczyna i kiedy się kończy .

Warto podkreślić, że kalendarz wyborczy ma moc prawną i jego przestrzeganie jest obowiązkowe zarówno dla kandydatów, jak i dla organów organizujących wybory. Wszystkie działania kampanijne muszą mieścić się w wyznaczonych ramach czasowych, co ma zapewnić równość szans uczestników wyścigu o urząd Prezydenta RP.

Kampania prezydencka 2025 oficjalnie rozpoczęła się 15 stycznia 2025 roku , w momencie publikacji postanowienia Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów prezydenckich. To zgodne z przepisami prawa, które przewidują, że start kampanii prezydenckiej następuje wraz z ogłoszeniem decyzji o dacie głosowania.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, głosowanie w pierwszej turze odbędzie się 18 maja 2025 roku , natomiast ewentualna druga tura przewidziana jest na 1 czerwca . W praktyce oznacza to, że kandydaci i ich sztaby mają kilka miesięcy na prowadzenie działań promocyjnych, organizowanie spotkań wyborczych i przekonywanie wyborców do swoich programów.

Warto zaznaczyć, że kampania wyborcza trwa do 16 maja 2025 roku, do godziny 24:00, kiedy to rozpoczyna się cisza wyborcza. Od tego momentu zabronione są wszelkie działania agitacyjne, w tym publikacja nowych sondaży, organizowanie wieców czy emisja reklam wyborczych.