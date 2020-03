Wybory prezydenckie 2020. Wolontariusz Andrzeja Dudy zaatakowany. Zarzuty dla napastnika

W Miastku pobito 60-letniego Mariusza T., który zbierał podpisy pod listą poparcia dla Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2020. 52-letni Wiesław K. usłyszał zarzut stosowania przemocy. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach wieczornych w Miastku (woj. pomorskie). Wolontariusz zbierał podpisy pod listą poparcia kandydata w wyborach prezydenckich 2020. Według ustaleń policji Mariusz T. został zaatakowany pod blokiem. Kiedy zadzwonił domofonem Wiesław K. powiedział mu, że nie udzieli poparcia pod listą Andrzeja Dudy - podaje rmf24.pl za PAP.

Następnie zbiegł do 60-latka i przekonywał go, że nie może w tym miejscu zbierać podpisów. Mariusz T. został uderzony przez 52-latka w brzuch. Napastnik wyrwał mężczyźnie teczkę z podpisami poparcia w wyborach prezydenckich 2020, po czym ukrył ją w swoim mieszkaniu. Sytuację z wolontariuszem stanowczo potępili członkowie PiS. Jak twierdzą "sprawa budzi w nich duży niepokój".

Prokuratura Rejonowa w Miastku przedstawiła zarzuty 52-latkowi. Mężczyzna odpowie za stosowanie przemocy. Grozi mu za to do pięciu lat pozbawienia wolności. Wobec napastnika zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego. Wiesław K. ma również zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 10 metrów. Poręczenie majątkowe ustalono na tysiąc złotych.