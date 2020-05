Wybory prezydenckie 2020. Wojciech Hermeliński o uchwale PKW: "Pokazali, że nie ma fikcji wyborczej"

Wybory 2020. Wojciech Hermeliński popiera ruch PKW

Członkowie PKW zakończyli tym samym proces wyborczy. Oznacza to, że wybory prezydenckie trzeba będzie rozpisać na nowo. Tym krokiem PKW uniemożliwiła Zjednoczonej Prawicy przeprowadzenie wyborów jeszcze w terminie majowym, co miało być kością niezgody pomiędzy Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim .

Wybory prezydenckie 2020. Wojciech Hermieliński o PKW: Pokazali, że nie ma fikcji

Pytany o to, co powinno się teraz wydarzyć, Wojciech Hermeliński wskazuje, że Elżbieta Witek ma 14 dni na ponowne rozpisane wyborów i nawet przy wykorzystaniu tego czasu, wybory uda się przeprowadzić przed końcem kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. - Powinna to zrobić jednak jak najszybciej. Ważne, jest też to, by parlament uchwalił ustawę, która pozwoli na normalne przeprowadzenie wyborów - podkreśla Hermeliński.