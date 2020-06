Wybory prezydenckie 2020. Wojciech Hermeliński: Jest jedna rzecz, która mnie niepokoi

We wtorek minął termin na możliwość zapisywania się wyborców na oddanie głosu w formie korespondencyjnej. O zasadach tego rodzaju głosowania w wyborach prezydenckich mówił sędzia Wojciech Hermeliński.

Wybory prezydenckie 2020. Wojciech Hermeliński o roli Poczty Polskiej

Były szef Państwowej Komisji Wyborczej zwrócił na antenie TVN24 uwagę na jedną rzecz, która szczególnie go niepokoi. Chodzi o okres, w którym koperty z głosami będą przebywały na terenie placówek Poczty Polskiej bez żadnego społecznego nadzoru. - Najpóźniej 26 czerwca te quasi-urny czy skrzynie muszą być wystawione przez wyznaczonego do tego operatora, a więc przez Pocztę Polską - mówił Hermeliński.

- Tam 26 czerwca ci wyborcy w kraju, którzy złożyli wnioski, że chcą głosować korespondencyjnie, będą wrzucać koperty zwrotne z głosami. Następnie przez dwa dni do wyborów koperty zwrotne będą przechowywane - jak mówi ustawa - przez Pocztę Polską. Ustawa nie przewiduje żadnej możliwości nadzoru społecznego nad tym sposobem głosowania - zauważył sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Wybory 2020. Wojciech Hermeliński o kopertach bez nadzoru

Hermeliński przypomniał też, że możliwość takiego nadzoru funkcjonuje w lokalach wyborczych. Sędzia wyliczył m.in. mężów zaufania oraz obserwatorów krajowych i zagranicznych. - Mogą obserwować sam akt głosowania, liczenie głosów, mogą nawet filmować to liczenie głosów - tłumaczył.

Były szef PKW dodał, że "nie ma podstaw prawnych, żeby na terenie Poczty Polskiej można było sprawdzić, czy przypadkiem ktoś do tych skrzyń się nie dobiera". - Nie podejrzewam, żeby miało tutaj dojść do masowego dosypywania czy odejmowania głosów, jednak te urny znikną z pola widzenia kontroli społecznej - zaznaczył.

Wojciech Hermeliński zwrócił też uwagę na fakt krótkich terminów, które obowiązują wyborców, którzy zdecydowali się na głosowanie korespondencyjne. Wyborcy zagraniczni muszą otrzymać pakiety do 22 czerwca, ci w Polsce do 23 czerwca. W obu przypadkach koperty muszą zostać odesłane do 26 czerwca.