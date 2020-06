Wybory prezydenckie 2020 odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Ci, którzy z różnych powodów nie będą mogli głosować w lokalach wyborczych, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Wówczas na wskazany adres otrzymają pakiet wyborczy, zawierający m.in. kartę do głosowania.

Głosowanie korespondencyjne. Jak zgłosić?

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić bezpośrednio w urzędzie gminy, w której jesteśmy na spisie wyborców. Jeśli nie możemy udać się do urzędu osobiście, możemy wysłać wniosek pocztą tradycyjną.

Najszybciej jednak zgłoszenia dokonamy przez internet. Potrzebny nam będzie tylko profil zaufany lub e-dowód, dzięki którym potwierdzimy tożsamość. Wystarczy, że wejdziemy na portal www.gov.pl, a tam wybierzemy e-usługę "Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce”. Następnie klikamy przycisk "Zgłoś zamiar głosowania” i postępujemy zgodnie z instrukcją, czyli logujemy się profilem zaufanym lub e-dowodem i wypełniamy wniosek. Większość naszych danych jest już wpisana. Sprawdzamy tylko czy wszystko się zgadza, dodajemy numer telefonu lub e-mail, by urzędnik mógł się z nami w razie potrzeby skontaktować, i wysyłamy zgłoszenie.

Głosowanie korespondencyjne. Jak zgłosić i o czym pamiętać?

Zgłaszając chęć głosowania korespondencyjnego, musimy podać adres z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. "Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy” – wyjaśnia Serwis RP.