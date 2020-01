Wybory prezydenckie 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz kpi z Andrzeja Dudy w Szczecinie

Szef ludowców skrytykował obecnego prezydenta, zarzucając mu niesamodzielność. - Nie możemy ponownie oddać steru w ręce polityka, który jest podwykonawcą roli swojego prezesa - mówił w Szczecinie Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Chcę być prezydentem, nie rezydentem. Andrzej Duda jest niesamodzielny. Niektórzy nazywają go notariuszem. Ja uważam, że nie należy obrażać notariuszy, bo oni biorą odpowiedzialność za to, co robią - dodał. Mimo krytyki szef PSL cytowany przez PAP uważa, że w wyborach prezydenckich 2020 czeka go trudne zadanie. - Urzędująca głowa państwa zawsze ma przewagę na starcie - twierdzi.