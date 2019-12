Władysław Kosiniak-Kamysz: Będę w drugiej turze

Wybory prezydenckie już za około pół roku. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL uważa, że wejdzie do drugiej tury. - I będę w niej walczył o zwycięstwo - ocenił.

- Jeśli cofnąć się do 2015 roku, wszyscy (...) byliśmy w stanie założyć się o wielkie pieniądze, że on (Andrzej Duda - przyp. red.) nie wygra. Nic nie wskazywało na to, że zostanie prezydentem. Jego pozycja polityczna czy rozpoznawalność w społeczeństwie nie wskazywały na to, że wygra wybory - mówił w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami szef ludowców cytowany przez polsatnews.pl.