Wybory prezydenckie 2020. Wiemy, co padło na wyjazdowym posiedzeniu PiS w Jachrance

Głównym tematem rozmów podczas nadzwyczajnego spotkania Prawa i Sprawiedliwości w podwarszawskiej Jachrance były wybory prezydenckie 2020. - Trzeba gryźć trawę, żeby zwyciężyć - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wyjazdowe posiedzenie PiS odbyło się po raz kolejny w Jachrance. Pod Warszawą pojawili się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Obecni byli m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Ryszard Terlecki, Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin, Elżbieta Witek, Stanisław Karczewski. Gościem specjalnym był Andrzej Duda. To właśnie wybory prezydenckie 2020 były głównym tematem rozmów.

Głowa państwa mobilizowała o wsparcie - podaje fakt.pl. Ostatnie sondaże pokazują, że spada poparcie dla Dudy, a rośnie jego konkurentom. Prezes PiS apelował do wszystkim polityków Zjednoczonej Prawicy. Hasło w obozie władzy to od teraz: "wszystkie ręce na pokład". - Trzeba gryźć trawę, żeby zwyciężyć - zdradza słowa Kaczyńskiego Zbigniew Hoffmann. W podobnym tonie przemawiał premier.

Terlecki dodał, że słowo "korekta" nie jest tu na miejscu. - Mówiliśmy raczej o tym co przed nami, niż o tym co za nami - kontynuował. Głos zabrała również szefowa kampanii Dudy. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło jest oskarżana o złamanie ciszy wyborczej i ugryzienia mieszkańca Milanówka. Kobieta przekonywała, że to ona jest ofiarą i partia musi przetrwać ten ciężki czas.