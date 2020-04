WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 beata kempamarek kacprzak oprac. Violetta Baran 1 godzinę temu Wybory prezydenckie 2020. Trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej? Beata Kempa: nic takiego się nie dzieje - To da się zorganizować - przekonywała w programie "Tłit" europosłanka Beata Kempa, pytana o obawy listonoszy związane z wyborami korespondencyjnymi... Rozwiń zdyscyplinować się Listonoszy Piot … Rozwiń Transkrypcja: zdyscyplinować się Listonoszy Piotr Moniuszko przewodniczący związku pocztowców mówi tak nie można zmuszać pilotów do lądowania we mgle i tak samo Listonoszy do dostarczania wyborczy gdy panuje śmiertelna epidemia Jak przekonać i zmusić Listonoszy do pracy w takich warunkach to że to wszystko da się zorganizować to jest pojedynczy głos jak rozumiem że są też mogą być różnego rodzaju Lenki różnego rodzaju obawy Ja to wszystko rozumiem ale są w taki sam sposób można byłoby mówić o lekarzach o ratownikach medycznych o innych o paniach które codziennie służą nam i kasują Towary które kupujemy w sklepach o różnych innych osobach docierają do osób które są tanie które są Kto jest głosem w dyskusji ja Każdy głos Czemu jego każdego człowieka szanuje ale te wybory trzeba przeprowadzić powtarzam racją stanu jest to żebyśmy mieli bardzo stabilna władzę dlatego że idą ciężkie czasy I my sobie z tego wszyscy zdajemy sprawy no to jest ktoś kto próbuję w tym momencie i mówię tutaj o pozycji też spróbować wykorzystywać te osoby bo trochę to jest tak panie doktorze że wtedy poszukuje się osoby które będą świadczyć przeciwko przeciwko rządom przeciwko tym osobom które walczą z każdą niestabilną sytuacją w tej sytuacji która jest A może jest tak jak wspomniany już dzisiaj Jarosław Gowin po prostu że on boi się wprowadzić stan klęski żywiołowej który odsunął by wybory bo państwa po prostu na to nie stać bo kasa jest pusta znaczy stanu klęski żywiołowej wprowadza domaga się przede wszystkim opozycja Dlaczego domaga się opozycja na pod takim płaszczykiem ze słomą ochronę obywateli na jakiej ochrona obywateli No przecież co się prowadzę powtarzam w sytuacji kiedy na przykład jak w jakiś sposób nie poddawali się też z kim zaleceniom które wynikają w tej chwili z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych nic takiego się nie dzieje Naprawdę poza nielicznymi wyjątkami ale to to ja to są naprawdę bardzo duże w tej chwili emocje i duży poziom obciążenia i to jest zrozumiałe mówię to luźne powodów żeby wprowadzać stan klęski żywiołowej nic się takiego nie dzieje wszystko jest w porządku krzyczy Próbuję też oddziaływać na ludzi co jest moim zdaniem niewybaczalne tylko dlatego że chcę usunąć jak zwykle po prostu odsunąć w czasie wybory bo sama ze sobą kłopoty Kto jest prawdziwy cel nawoływania opozycji A nie to żeby chronić ludzi bo dzisiaj mamy instrumenty do tego Sosnowca mi te instrumenty wymyślili w życie 2008 roku właśnie tą ustawą na podstawie której działamy i dajmy się proszę państwa ma być to oni mają ze sobą problem i niech sobie z tym problemem wracamy dzisiaj mamy inne problemy niż problem opozycji