Wybory prezydenckie 2020. Tomasz Grodzki: Ja kandydatem? Mam wiele pracy w Senacie

Nie będziemy tworzyć i przyklepywać złego prawa, które później trzeba siedem razy poprawiać - zapowiada Tomasz Grodzki. Nowy marszałek izby wyższej odpowiada na pytanie, czy zastanawiał się nad startem w wyborach prezydenckich oraz komentuje "złośliwość" Stanisława Karczewskiego.

Tomasz Grodzki w czwartek wygłosił orędzie telewizyjne do Polaków . W rozmowie z "Rzeczpospolitą" marszałek przekonywał, że Senat pod jego wodzą nie zamieni się w izbę totalnej opozycji. Jego pierwszą decyzją ma być powrót flag Unii Europejskiej do foyer , a pierwszym projektem - projekt dotyczący kobiet z rocznika 1953, które zostały pokrzywdzone w systemie emerytalnym.

Grodzki ujawnił, że wciąż zajmują go sprawy organizacyjne. - Nie z mojej winy, ale z osobistych przyczyn, z pracy zrezygnował szef mojej kancelarii. Czeka mnie spotkanie z załogą Senatu, która liczy ponad 300 osób. Muszę przedstawić wizję pracy Senatu. Roboty nam nie zabraknie - podkreślił.

Senat zaprosi szefa NIK?

"Złośliwość pana marszałka"

Marszałek odniósł się też do słów Stanisława Karczewskiego, który wypomniał mu częste nieobecności podczas prac Senatu. - To złośliwość pana marszałka, gdyż doskonale wie, że moje nieobecności były usprawiedliwione, bo byłem delegatem Senatu do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. (...) nie miałem żadnej nieusprawiedliwionej nieobecności - zaznaczył Grodzki w rozmowie z "Rz".