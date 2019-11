Stanisław Karczewski broni się ws. flag UE w Senacie. "Ja je tam wprowadziłem"

Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski uznał, że wezwanie szefa NIK-u Mariana Banasia przed komisję senacką - czego chce KO - będzie złamaniem prawa. Senator odniósł się również do zarzutów o nieobecność flag UE w Senacie za czasów, gdy był marszałkiem izby.

- Nigdy nie było takiej sytuacji, Senat nie ma żadnych kompetencji w tym zakresie (…) no to jest łamanie prawa - powiedział w rozmowie z Polsat News Stanisław Karczewski.

Wicemarszałek Senatu odniósł się w ten sposób do zapowiedzi marszałka wyższej izby parlamentu. Tomasz Grodzki stwierdził, że "całkiem poważnie" rozważa wezwanie szefa NIK-u przed komisję senacką.

Wicemarszałek Senatu zareagował również na zarzuty o nieobecność flag UE w Senacie za czasów, gdy był marszałkiem. - Bzdura kompletna. One zawsze były. Ja je tam wprowadziłem. – powiedział. I zapewnił, że u niego w gabinecie oraz na sali obrad zawsze znajdowała się flaga Unii Europejskiej.

Karczewski przyznał też, że dochodziło do rozmów z senatorami spoza partii rządzącej ws. ich ewentualnego poparcia dla PiS. Zapewnił jednak, że nikt nie był zastraszany, jak to opisywał Bogdan Klich. - Ale skąd, ależ skąd, to absolutnie kłamstwo, nikt nikogo nie straszył - zaznaczył.