Wideo Najnowsze wybory + 2 szymon hołowniawybory prezydenckie 2020 55 min. temu Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia ogłasza start. "Chodźcie ze mną" Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich 2020. Na deskach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku powiedział do widzów: "chcę się... Rozwiń Tego wszystkiego nie będzie w stan … Rozwiń Transkrypcja: Tego wszystkiego nie będzie w stanie zrobić Pupillo Nic Kto wywodzi się z Nie ma najszczerszych intencji nie może uzdrowić systemu kto Kto jest tego chorego systemu części Ursus niedobra System się zawiesi Żeby się odwiesił W maju 2020 roku musimy zamontować w nim nie party Musimy mieć arbitra Który nie będzie grał z jedną z drużyn Podpisując jej wszystko jak leci albo pchał drugiej klips Który z różnych partii Z różnych drużyn Wyłapie tych którzy naprawdę myślą w nowym Co zmiany przecież oni tam stał Ja ich znam Prezydent Polski Konstytucji nie jest żadnym stróżem żyrandol Nie jest sejmem Nie jest rządem Nie może obiecać gruszek na wierzbie a później zakłada cicho do Ale ma całe mnóstwo ustrojowych narzędzi do tego by zrobić swoją najważniejszą z Być gwarantem tego że zmieści się w tym kraju i wyborca I Platformy i PSL i Konfederacji lewicy innych partii Robić taką Polskę w której ludzie się z Nie zgadzają koniecznie ale tak Który mimo tego że się nie zgadzają Umieją lubić się I szanować nawzajem W której ważne święta jednoczą nas A niedziela W której to czym powinien zajmować się spowiednik nie zajmuje się minister O której zamiast walczyć z ideologiami próbuję się zrozumieć ludzi to mało Jeszcze raz proszę Nie dajcie sobie w Że to jest utopia bo norma to nie ja Słowa już były Atos dział Powiem to wprost Po raz pierwszy publicznie Na początku przyszłego roku Zostaną ogłoszone wybory mające Spośród nas przyszłego prezydent Pospolity Pewnie candida To się u was Dziękuję wam bardzo Chcę się u was ubiegać o tepra Pokornie proszę żebyście powierzyli mi funkcję Stróża naszej Narodowy ifsp Nie wesprą mnie partyjne przelewy Struktury machiny wielki biznes Nie potrzebuję Bo mam I to wam Przez najbliższe pół roku Chcę opowiedzieć o Polsce moich marzeń o takiej która jest w naszym Opolscy solidarnej O Polsce zdrowie mającego środa Polsce samorządne i Obywatelskiej Pokażę wam nasz pomysł na to Jak sprawić żeby prezydent był nie testerem a stróżem prawa Głosem pomagającym Polakom czuć się bezpiecznie w coraz bardziej skomplikowanym świecie Nie na ten A poważnym graczem czy Konsole Pokażę wam pracujących ze mną spać Organizujące się od dwóch miesięcy w Polsce Setki Mam nadzieję że za chwilę tysiące wolontariuszy My naprawdę idziemy wygrać ten Przekonać tych kilka milionów Polaków Przecież to jest nasza narodowa Special Że niemożliwe jest Że prezydent Może być prezydentem wszystkich Polaków a nie tylko Swoje Że jedynym szefem prezydenta Może i powinien być nie przewodniczący Czy prezes Allena Dziękuję Tych którzy po pierwszych informacjach przeciekach i pogłoska Wysyłali mi słowa wsparcia Bo ich naprawdę bardzo dużo i bardzo ogrzewamy moje serce mimo że nie mogłem jej Lanie w tym momencie odpowiedź Dziękuję też wszystkim tym którzy odradzali mi to drogo niektórzy robili to z dobrego serca i Zupełnie innych powodu Na swój sposób Dziękuję też wszystkim tym którzy na wiadomość o moim możliwym kandydowaniu Zara H&m Bo potwierdzili moją diagnozę I tylko przyspieszyli decyzję Że Polska W której ktoś obraża kogoś za to że ma inne poglądy to nie jest Polska której chce i której Wszyscy chcemy nie ma na to Policzyłem ostatnio że przez ostatnich parę lat odwiedziłem 360 polskich miast Jeszcze nie zdążyłem policzyć Jestem w trasie Nie zamierzam Przerywacz tej trasy nie zamierzam być gniazdujący w Warszawie W jakich biurach i strukturach kandy Nie mogę się już doczekać tych spotkań naprawdę szczerze to Na których będę wam opowiadał o tej wizji Polski którą możemy budować przez najbliższych 5 lat raz Nie mogę się doczekać Rozmów z wami Czy czekających nas pewnie na wiosnę zbierania Dlaczego to robię Bo czas na człowieka który przychodząc w domu Naprawi to co zostało Odbiór Poc Bo chcę prezydent Który rozdzieli Splecione w paraliżującym klinczu Park A połączy podzielonych I całą energię jaką do tej pory przepala my na kłótnie i spory Zamieni w napęd Paliwo do budowania lepszej Ptaki Polski Który nie będzie albo a Tylko będzie i Takiej w której rację mogą mieć obie W której da się troszczyć o klima U dzieci górnik O której państwo Jest ważniejsze niż partia Słowo Niż ideolog Chodźcie Zobaczycie mów Zobaczysz G2020 rok to będzie rok O którym kiedyś będziemy opowiadali naszym To wtedy zaczęła się w Polsce nowa rzeczywistość to wtedy tak naprawdę Zaczął się 21 Chodź tu