Wybory prezydenckie 2020. Sondaż: wyborcy chcą zmiany terminu wyborów. Także ci głosujący na PiS

Co ciekawe, nie ma większego znaczenie to, kogo popierają ankietowani. Za przesunięciem terminu wyborów opowiada się 74 proc. wyborców Andrzeja Dudy i 88 proc. tych, którzy zamierzają głosować na kandydatkę KO Małgorzatę Kidawę-Błońską.

Pomysł, by o rok przełożyć termin wyborów prezydenckich ocenia dobrze ("zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze") tyle samo wyborców PiS i KO - po 77 proc. ankietowanych.

- Jestem przekonany, że w tej chwili nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej czyli ten - można powiedzieć - najsłabszy ze stanów nadzwyczajnych. A tylko wtedy wybory mogą być odłożone, więc pamiętajmy o tym ograniczeniu konstytucji - mówił przed tygodniem w rozmowie z RMF FM Jarosław Kaczyński .

- Mam nadzieję, że będą warunki do wyborów, ale gdyby się tak działo, że epidemia będzie szalała i że będziemy musieli cały czas trzymać dyscyplinę, ograniczenia jak są w tej chwili, to myślę, że ten termin wyborów wtedy może się okazać nie do utrzymania - przyznał w sobotę w wywiadzie dla TVP Info prezydent Andrzej Duda.