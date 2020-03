Wybory prezydenckie 2020. "Na 99 proc. ich nie będzie. Na szachownicy została ostatnia figura"

Po drugie: te wybory są praktycznie niemożliwe do zorganizowania. Skąd wziąć chętnych na członków komisji wyborczych, skoro od dłuższego czasu wkładamy wszystkim do głów, że powinni zostać w domach? Wybory elektroniczne zaś to mrzonka, nie do udźwignięcia dla naszego państwa. Zresztą to rozwiązanie niekoniecznie musi być idealne, o czym jakiś czas temu pisał szef WP Technologie.