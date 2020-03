Wybory prezydenckie 2020. Samorządy ostrzegają: nie będziemy narażać ludzi

"Mając na uwadze zdrowie i życie mieszkańców gminy, wnosimy o przesunięcie terminu wyborów" - piszą w sprawie wyborów prezydenckich do komisarza wyborczego władze zachodniopomorskiej gminy Ińsko, których pismo cytuje RMF FM. Samorządowcy stwierdzają, że na ich wniosek wpłynęła sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

To już kolejny takie stanowisko ze strony samorządowców. Wcześniej prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego , aby w związku z obecną sytuacją nie przeprowadzać wyborów 10 maja. - Nie widzę możliwości realizacji tego zadania w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia bialczan - twierdzi Michał Litwiniuk.

Wcześniej w podobny sposób wypowiadał się również m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Pisma skierowane przez samorządy do komisarzy wyborczych nie mogą jednak pozostać bez odpowiedzi, w przeciwieństwie do apeli kierowanych do polityków PiS.