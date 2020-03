Koronawirus w Polsce. Prezydent Białej Podlaskiej apeluje do premiera

Mamy unikać skupisk, a nie organizować wybory

"Podstawowym środkiem bezpieczeństwa, jak wiemy jest unikanie skupisk, co potwierdza Pana decyzja o ograniczaniu się w poruszaniu, ogłoszona 24 marca. Zgodnie z Pana zaleceniem, należy unikać skupisk większych niż dwie osoby, nawet liczbę nabożeństw w kościołach ograniczono do pięciu (...) Jako prezydent miasta czuje odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców Białej Podlaskiej. W kontekście powyższych argumentów przeprowadzenie wyborów 10 maja stanowi poważne zagrożenie nieuzasadnionego narażenia zdrowia i życia obywateli i za konieczne uważam przeniesienie ich na późniejszy termin" - apeluje prezydent Białej Podlaskiej.

"Z rozmów, jakie przeprowadziłem z pracownikami Urzędu Miasta Biała Podlaska wynika, że nikt nie jest zainteresowany pracą przy przygotowaniach do wyborów oraz w ich przebiegu, która wymagałaby od nich bezpośredniego kontaktu z osobami spoza urzędu. Nie zamierzam ich do tego nakłaniać. Ludzkie zdrowie, zgodnie z wartościami jakie wyznaje i zgodnie z moim poczuciem zobowiązań wobec bialczan, jest dla mnie najistotniejsze i nie narażę nikogo na jego utratę - podkreśla prezydent Białej Podlaskiej.

Koronawirus a wybory. Prezydent Poznania mówi: nie.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, że musiałbym zmusić ludzi do narażania życia i zdrowia. Mam nadzieję, że one się nie odbędą - niezależnie od dyspozycji prezesa Kaczyńskiego. Bo nawet w jego środowisku politycznym nastąpi opamiętanie się - mówił w "Gazecie Wyborczej" prezydent Poznania.

- Wybory w maju są abstrakcyjne. Widzimy zresztą, co się dzieje we Francji, gdzie po wyborach samorządowych lekarze pozwali ministra zdrowia i premiera do tamtejszego Trybunału Stanu za zorganizowanie wyborów samorządowych dwa tygodnie temu. Próba zmuszenia samorządów, by takie wybory zorganizowały, jest zbrodnią na Polakach - uważa Jacek Jaśkowiak.