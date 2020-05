Wybory prezydenckie 2020. Sąd Najwyższy wydał komunikat ws. uchwały PKW

Oświadczenie Sądu Najwyższego ws. wyborów prezydenckich ukazało się w poniedziałek 11 maja. Najważniejszą część stanowi podpunkt 4 komunikatu, który bezpośrednio odnosi się do uchwały PKW z niedzieli 10 maja.

Wybory 2020. Sąd Najwyższy odniósł się do uchwały PKW

"W dniu 10 maja 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła Uchwałę nr 129/2020, w której stwierdziła, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów. Uchwała ta nie jest tożsama z uchwałą, na podstawie której następuje podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą" - czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego.

Co to oznacza dla całego procesu wyborczego? Sąd Najwyższy przyznał, że uchwała PKW uniemożliwia mu wydanie oświadczenia o stwierdzeniu nieważności wyborów. Co za tym idzie, fiaskiem kończy się część porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem.