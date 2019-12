Wybory prezydenckie 2020. Ryszard Kalisz ucina spekulacje ws. Jolanty Kwaśniewskiej

"Czekamy na platformę, jeżeli wystawią Kidawę-Błońską, to i my wystawimy kobietę. Kiedy jeszcze start Biedronia, wydawał się pewny, w SLD mówili po kątach, że wymarzoną kandydatką byłaby Jolanta Kwaśniewska". Jolanta Kwaśniewska, jako kandydatka lewicy? Nie no, Jolanta Kwaśniewska jest wyśmienitą kandydatką, ale nie będzie startowała. Tak jak nie chciała startować już, drogi panie redaktorze, 15 lat temu, w roku 2005. Ona po prostu nie jest polityczką, zajmuje się swoimi sprawami. Jest wspaniałą kobietą i... I nie interesuje ją start. Tylko w takim razie, skąd SLD teraz weźmie kobietę, która nie będzie kolejną Magdą Ogórek? Ma wiele, ma wiele. Wie pan, ja nie chciałbym tutaj, mogę oczywiście wymieniać nazwiska, ale ma bardzo wiele. Ma bardzo wiele kobiet w każdej z tych części. Trzech pokoleniowych. Jak to się mówi w SLD. Czy chodzi o to, żeby to była tylko kobieta? Czy ktoś, kto faktycznie ma realnie szansę o to, żeby powalczyć o prezydenturę? Panie redaktorze... Lewica będzie teraz wzrastała. Jeżeli lewica miała te 14-13% w ostatnich wyborach parlamentarnych, jest w tendencji wzrostowej. I będzie miała, gdzieś kandydat lewicy w pierwszej turze około 20%, to jednak nie wystarczy do tego, żeby przejść do drugiej tury. Chociaż ja bym sobie bardzo temu życzył. Natomiast, to spowoduje, że lewica troszeczkę tak się ukształtuje również jako bardzo ważna cześć polskiej sceny politycznej. Mogąca dalej sięgać po wyższe, że tak powiem, pozycje. I ta kandydatka, czy ten kandydat, taką drogę lewicy muszą przetrzeć. A, że powinna być to kobieta, ja też się z tym zgadzam, naprawdę. Lewica i kobieta, jako kandydat? To naturalne.