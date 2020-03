Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń zaprezentuje ustawę dot. przerywania ciąży

Kandydat Lewicy na prezydenta zapowiada ogłoszenie projektu nowelizacji prawa, które ma przyznać kobietom prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12 tygodnia. - To projekt, który wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowiska kobiece - twierdzi Robert Biedroń.



Wybory prezydenckie 2020. Kandydat Lewicy Robert Biedroń (PAP, Fot: PAP/Marcin Obara)

Lewicowy kandydat na prezydenta w rozmowie z PAP przyznał, że Polska ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie w przypadku przerywania ciąży. - Wiemy, że polska prawica rządząca od 15 lat nazywa to prawo kompromisem. To nie jest żaden kompromis - powiedział Robert Biedroń.

Przypomnijmy, że polskie prawo dopuszcza możliwość przerwania ciąży w 3 przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Reguluje to ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993.

- Piekło kobiet musi się skończyć, bo żyjemy w XXI wieku, nie w średniowieczu. Setki tysięcy zabiegów przerywania ciąży przeprowadzanych w podziemiu czy zmuszanie do wyjazdów za granicę, żeby dokonać takiego zabiegu to po prostu złamanie podstawowych praw kobiet. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla faktu, że dziś Polki mają mniej praw niż Czeszki, Niemki czy Szwedki. Dość zamiatania tej sprawy pod dywan. Trzeba przerwać cierpienie kobiet - apelował Robert Biedroń.

Do ujawnienia projektu dojdzie podczas sobotniej konferencji prasowej na dobę przed Dniem Kobiet. Razem z Robertem Biedroniem wystąpią na niej: Marcelina Zawisza, Anna Maria Żukowska oraz Wanda Nowicka, Agnieszka Dziemanowicz-Bąk i Katarzyna Kotula.

Wybory prezydenckie 2020. Długa lista kandydatów

Zgodnie z rozporządzeniem Marszałek Sejmu wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury. Ta wypada 24 maja.

